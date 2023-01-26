Найімовірніше, просто збіг, – полковник про атаку "Шахідів" перед ракетами

Росіяни вкотре масовано обстріляли Україну ракетами вранці 26 січня, а напередодні вночі – атакували українські міста дронами. Утім, не факт, що саме таким був план окупантів.

Так, цілком ймовірно, що це просто збіг обставин. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Атаки дронами та ракетами могли збігтися в часі

Найімовірніше, це просто збіг у часі щодо підготовки,

– зауважив військовий експерт.

Він пояснив, що російські загарбники застосовують дрони переважно вночі та під час туману. У такий спосіб окупанти намагаються приховати свої безпілотники, оскільки наші зенітні установки, які використовують звуковий та відеоконтакт, не бачитимуть їх.

Водночас ракети країна-агресорка переважно використовує вдень. За словами полковника ЗСУ, це відбувається через моменти, пов'язані з візуальним контактом.

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