"Путіна потрібно зупинити": Байден відреагував на масовану атаку по Україні

Президент США Джо Байден відреагував на масштабну російську атаку на Україну. Він вкотре наголосив, що основною ціллю Путіна є знищення України.

Американський лідер звернувся до Конгресу з вимогою ухвалити пакет допомоги для України. Він зазначив, що від цього залежить колективна безпека всіх союзників.

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Реакція американського лідера

Джо Байден у своєму зверненні нагадав, що зранку 29 грудня Росія завдала ударів по містах та цивільній інфраструктурі України, через що загинули невинні українці. Ще десятки громадян поранені внаслідок атаки. Це вкотре показує, що Путін не зупиниться.

Це яскраве нагадування світові, що після майже двох років цієї нищівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його потрібно зупинити,

– зазначив Байден.

Американський лідер наголосив, якщо Конгрес терміново не ухвалить пакет допомоги у новому році, то США не зможуть продовжувати надсилати зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес має активізуватись і діяти без подальших зволікань.

Президент США наголосив, що боротьба України впливає на весь Альянс, а також на безпеку Європи й інших регіонів. Сполучені Штати не можуть підвести союзників і партнерів – перш за все Україну. Байден наголосив, що історія суворо судитиме тих, хто не відповідає на заклик свободи.

Масована атака на Україну