Є над чим працювати: чи вплине заява посла США про масовану атаку на надання допомоги Україні

Україна 29 грудня зазнала одну з наймасштабніших ракетних атак за всю війну. На цю подію відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк, яка наголосила, що Україна потребує фінансування "вже зараз", щоб продовжувати боротися за свободу у 2024 році.

Водночас у США наразі не досягнуто консенсусу між Демократичною та Республіканською партіями щодо надання подальшої допомоги Україні. Міжпартійний конфлікт загострився на тлі майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах, і він затьмарив війну в Україні. Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко сказав 24 Каналу, що українські політики та дипломати мають докласти зусиль, щоб привернути увагу до України та відновити допомогу з боку США.

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Може постраждати демократія загалом

Українські високопосадовці, на його думку, мають робити все можливе для того, щоб війна в Україні у кожній країні Європи і Сполучених Штатах була винесена за лінії політичної боротьби – президентської чи парламентської.

Заява посла має вплинути безпосередньо на внутрішню політику США. Коли така війна, як в Україні, стає предметом політичного розміну, від цього страждають цивільні люди – не тільки в нашій країні. Від цього страждає взагалі вся демократія у світі, адже вона демонструє свою слабкість,

– наголосив народний депутат.

Через політичну боротьбу, зокрема поки триває передвиборчий процес, гинуть люди. Україна ж має показати всім, що демократія це ще про об'єднання і про допомогу один одному.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

"Слова посла дуже важливі, однак нам ще дуже важливо зараз об'єднатися всередині країни і виступити єдиним політичним та дипломатичним фронтом. Всі партії та фракції в Верховній Раді мають одноголосно донести нашим партнерам, що Україні потрібно допомагати на всіх напрямках: військовому, санкційному, дипломатичному. Це буде правильно. А зараз ще є над чим працювати", – підкреслив Роман Костенко.

Масована ракетна атака України 29 грудня: останні новини

Вранці росіяни запустили ракети по всій території нашої країни. Ворог завдав ударів по Києву, Львову, Одесі, Дніпру та інших населених пунктах нашої країни.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Росія і далі може здійснювати такі масові комбіновані обстріли України. Окупанти для цього протягом місяців накопичували відповідні ресурси, а саме ракети різних видів.

Також мер Львова Андрій Садовий повідомив, що після атаки росіян на місто зазнали пошкоджень 18 будинків. Окупанти також поцілили по міських школах, які теж мають значні руйнування. За словами Садового, міська влада виплатить компенсації львів'янам, у квартирах яких пошкоджені вікна, двері. Йдеться щонайменше про 50 мільйонів гривень.