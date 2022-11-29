Росія готує нові масовані ракетні удари: в ISW розповіли, чи будуть вони ще потужнішими
Джерело:ISW
Українців продовжують попереджати про ймовірний новий масований ракетний удар. Росіяни уже активно до нього готуються, і в цьому немає жодних сумнівів.
Як зазначили в Інституті з вивчення війни, окупанти дійсно готуються до того, щоб завдати чергового масованого ракетного удару. Але аналітики припускають, що посилювати відповідні атаки ворог не зможе, і ось чому.
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Ракетний арсенал не нескінченний
На думку укладачів звіту, відповідна активність з боку росіян свідчить радше про підтримку темпів останніх атак. Що ж стосується ескалації, то її, швидше за все, не буде. І на це впливає обмежений ракетний арсенал країни-агресорки.
В Інституті процитували звернення Володимира Зеленського від 27 листопада. У ньому глава держави попередив українців про можливу масовану атаку з боку Росії.
Також звернули увагу на заяву речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк. Вона повідомила, що 28 листопада в акваторію Чорного моря вийшов ракетоносій. На його борту, зауважимо, 8 ракет типу "Калібр". І це теж може бути демонстрацією того, що ворог неодмінно завдасть ракетного удару.
Про можливу атаку повідомляють також і російські військові блогери. За даними аналітиків, вони стверджують, що найближчими днями по Україні Росія здійснить масовану ракетну атаку. Саме тому ворог підготував як морське, так і авіаційне угруповання.
Але в Інституті звернули увагу на один момент. Попередні ракетні удари лиш посилили деградацію російського ракетного арсеналу. Тож не виключено, що цього разу ворог підтримуватиме темпи атак, але не посилюватиме їх.
Які б не були припущення аналітиків, реальна загроза зберігається. Тож ми закликаємо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно ж переходьте до укриття.
Загроза ракетних ударів надзвичайно висока
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, якою може бути наступна атака ворога. За його словами, росіяни можуть випустити ще близько 100 ракет, щоб завдати нового удару по енергетичній інфраструктурі України.
- За словами військового експерта Олега Жданова, у Росії все ще залишається дуже багато ракет. Але не настільки, щоб він міг дозволити собі і масовані ракетні удари, і щоденні атаки по Україні. Він підкреслив, що різниця між постачанням і використанням ракет постійно росте. Тож рівень насиченості снарядами у ворога наближається до мінімуму.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що масованих ракетних ударів росіяни можуть завдавати щотижня. Після кожного вони проводять аналіз, а також підбивають підсумки. Це дозволяє їм визначати наступні цілі.
- Напередодні Олексій Резніков зауважив, що росіяни завдали 16 тисяч ракетних ударів по Україні. З них на цивільні об'єкти припало аж 97% атак. Це вкотре доводить той факт, що ворог воює з мирним населенням, тероризуючи його щодня.
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