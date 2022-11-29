Росія готує нові масовані ракетні удари: в ISW розповіли, чи будуть вони ще потужнішими

Українців продовжують попереджати про ймовірний новий масований ракетний удар. Росіяни уже активно до нього готуються, і в цьому немає жодних сумнівів.

Як зазначили в Інституті з вивчення війни, окупанти дійсно готуються до того, щоб завдати чергового масованого ракетного удару. Але аналітики припускають, що посилювати відповідні атаки ворог не зможе, і ось чому.

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Ракетний арсенал не нескінченний

На думку укладачів звіту, відповідна активність з боку росіян свідчить радше про підтримку темпів останніх атак. Що ж стосується ескалації, то її, швидше за все, не буде. І на це впливає обмежений ракетний арсенал країни-агресорки.

В Інституті процитували звернення Володимира Зеленського від 27 листопада. У ньому глава держави попередив українців про можливу масовану атаку з боку Росії.

Також звернули увагу на заяву речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк. Вона повідомила, що 28 листопада в акваторію Чорного моря вийшов ракетоносій. На його борту, зауважимо, 8 ракет типу "Калібр". І це теж може бути демонстрацією того, що ворог неодмінно завдасть ракетного удару.

Про можливу атаку повідомляють також і російські військові блогери. За даними аналітиків, вони стверджують, що найближчими днями по Україні Росія здійснить масовану ракетну атаку. Саме тому ворог підготував як морське, так і авіаційне угруповання.

Але в Інституті звернули увагу на один момент. Попередні ракетні удари лиш посилили деградацію російського ракетного арсеналу. Тож не виключено, що цього разу ворог підтримуватиме темпи атак, але не посилюватиме їх.

Які б не були припущення аналітиків, реальна загроза зберігається. Тож ми закликаємо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – негайно ж переходьте до укриття.

Загроза ракетних ударів надзвичайно висока

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, якою може бути наступна атака ворога. За його словами, росіяни можуть випустити ще близько 100 ракет, щоб завдати нового удару по енергетичній інфраструктурі України.

За словами військового експерта Олега Жданова, у Росії все ще залишається дуже багато ракет. Але не настільки, щоб він міг дозволити собі і масовані ракетні удари, і щоденні атаки по Україні. Він підкреслив, що різниця між постачанням і використанням ракет постійно росте. Тож рівень насиченості снарядами у ворога наближається до мінімуму.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що масованих ракетних ударів росіяни можуть завдавати щотижня. Після кожного вони проводять аналіз, а також підбивають підсумки. Це дозволяє їм визначати наступні цілі.

Напередодні Олексій Резніков зауважив, що росіяни завдали 16 тисяч ракетних ударів по Україні. З них на цивільні об'єкти припало аж 97% атак. Це вкотре доводить той факт, що ворог воює з мирним населенням, тероризуючи його щодня.

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