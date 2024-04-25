Нова масована ракетна атака по Україні: чи вдарить Росія до прибуття допомоги США

У Повітряних силах наразі не виключають можливість масованої атаки росіян по Україні. Військові припускають, що ворог може здійснити ракетний удар ще до того, як допомога від США буде в Україні.

Масований ракетний удар може застати українців будь-коли. Спрогнозувати дії ворога досить складно. Про це розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш в етері телемарафону "Єдині новини", передає 24 Канал.

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Потрібно бути готовим до будь-яких дій ворога

Наш ворог дуже підступний і шукає різні варіанти, щоб завдати максимальної шкоди. На думку речника Повітряних сил, потрібно завжди бути готовими відбивати атаку.

Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW,

– розповів Ілля Євлаш.

Військовий також говорить, що досить важко вирахувати момент удару по періодичності, адже ворог намагається постійно змінювати тактику, вишукувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Речник Повітряних сил констатує, що наше завдання зараз – просто приготуватися і чекати на посилення наших систем ППО і не тільки.

Яку тактику обирали росіяни в попередніх масованих атаках по Україні

22 березня 2024 року Росія масовано вдарила по Україні ракетами. Це була наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Запорізька АЕС була на межі блекауту. Також кілька ракет влучило в греблю Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Того ж дня у Харкові без живлення залишились до 200 тисяч абонентів через обстріл енергетичної інфраструктури міста.

У ніч на 11 квітня 2024 року Росія вчергове здійснила масований удар по території України. Окупанти влучанням ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що у Київській області.

Втім, найкращий захист – це напад. Командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін вважає, що наразі українська оборона перебуває під впливом песимістичних настроїв. Наша країна важко дає відсіч російським військам, які наступають. Але зовсім скоро Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії. Військова допомога Заходу має допомогти Києву вести війну "набагато сильнішими способами".