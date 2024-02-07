Відбувся пуск ракет з Каспію, – Сили оборони Півдня

Черговий масований обстріл України окупанти влаштували вранці 7 лютого. Традиційно пуск ракет відбувся з Каспію: туди прямували літаки ТУ-95мс з аеродромів у Оленьї та Енгельсі.

Орієнтовно виліт відбувся в районі 2 години ночі. Спершу про нього повідомили моніторингові спільноти та за годину вже підтвердили Повітряні сили. Вже о 5:24 військові заявили про пуски ракет з літаків Ту-95МС з напрямку Каспійського моря.

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За даними моніторингових груп, з аеродрому "Оленья" у Мурманській області злетіли 7 – 12 бортів ТУ-95мс. Приблизно о 4 ранку повідомили про додатковий виліт ще двох літаків, щоправда він уже відбувся з Енгельса Саратовської області.

Судячи з кількості літаків, має бути кілька хвиль ударів. Принаймні такої тактики окупанти дотримувалися під час попередніх обстрілів.

Моніторингові групи повідомляють, що у повітряний простір України перші ракети мають зайти після 6 години ранку. Натомість обстріл може тривати й після 8:00.

Тривога вже шириться Україною

Через загрозу ракетного удару спершу тривогу оголосили на Півдні та на Сході. Сирени, зокрема, вже пролунали на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщині та Одещині.

У Повітряних силах пояснили це ракетною небезпекою через загрозу пусків з літаків Ту-95МС. Крім того, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Тому є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– наголошують у Повітряних силах.

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Карта повітряних тривог станом на 5:30 7 лютого / Дані сервісу alerts.in.ua

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