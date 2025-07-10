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10 липня, 09:32
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Масований удар, який тривав майже 10 годин, головна ціль – Київ, – Зеленський про нічну атаку

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин.
  • Головна ціль атаки – Київ і область. Під ударом опинилася низка інших регіонів.
  • Президент зазначив, що це очевидне нарощування терору Росією.

Вночі 10 липня російські війська вкотре атакували Україну. Ворог для удару по містах використав ракети та "Шахеди".

На жаль, є загиблі та поранені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на нічну атаку

Вночі в четвер, 10 липня, Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин. 

Вісімнадцять ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – "Шахеди", 
– повідомив президент.

Український лідер підкреслив, що головна ціль атаки – Київ та область. Також під ударами ворога були ще низка регіонів, зокрема – Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.

На жаль, у Києві внаслідок атаки загинуло двоє людей. Президент висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих. 

Станом на о пів на 10 годину ранку відомо про 16 поранених.

Це очевидне нарощування терору Росією: щоночі сотні "Шахедів", постійні удари, масовані атаки проти українських міст, 
– наголосив лідер.

Наслідки атаки по Києву / Фото ДСНС

 

За його словами, це означає, що потрібне прискорення і слід бути швидшими із санкціями й тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Він підкреслив, що партнерам треба також бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. 

Президент повідомив, що сьогодні буде говорити з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, щодо додаткового фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів та постачання ППО для України. 

"Завдання абсолютно чіткі. На такі російські удари треба відповідати жорстко. Саме так і будемо відповідати", – резюмував Зеленський.