Масове пошкодження майна, але без великих жертв, – Кім про наслідки обстрілів на травневі свята

Ворог намагався просуватися углиб Миколаївщини, однак це йому не вдалося й зона бойових дій залишилася там, де була до початку травня.

Про це, підсумовуючи атаки російських окупантів в регіоні, розповів очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє 24 канал.

Читайте також Силам оборони на Запоріжжі вдалося просунутися вперед та закріпитись на нових позиціях

9 травня не спровокувало великих жертв

Кім нагадав, що інтенсивні обстріли області тривали із 8 на 9, а також із 9 на 10 травня. Внаслідок атак є один загиблий. Крім того, відомо про 15 поранених.

Найбільше в області постраждала інфраструктура.

Наразі фіксують масове пошкодження майна. На щастя, без особливих жертв

– розповів в ефірі національного телемарафону Кім.

Він додав, що період з 8 – 10 травня пройшов більш-менш безпечно. При цьому, за словами очільника ОВА, у Миколаєві та області не вводилися додаткові обмеження щодо будь-яких пересувань, так само не подовжували комендантської години. Мешканці вільно виїжджали на природу чи дачу, оскільки обстрілів удень не було чути. Вони тривали лише на лінії зіткнення. Водночас усі серйозні прильоти на цивільну інфраструктуру спостерігалися якраз уночі.

Голова Миколаївської ОВА додав, що у Миколаєві відновили водопостачання. Але пити надану воду поки що рано. Він наголосив, що поки триває промивання системи, це – технічна вода.

Ситуація на Миколаївщині: головне

Вночі проти 10 травня російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру околиць Миколаєва. За даними військової комендатури міста, вони використали "Урагани" – реактивні системи залпового вогню. Повідомляється, що атаку проводили із тимчасово окупованої Херсонщини.

9 травня внаслідок атак ворога отримали поранення 15 людей отримали поранення. Їх госпіталізували. Станом на 10 травня у лікарнях області перебувають 163 громадян, які постраждали від атак окупантів по Миколаївщині.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на території Миколаївської області не припиняються ворожі ракетні удари, артилерійські та мінометні обстріли. Лише 7 травня внаслідок ворожих обстрілів крилатими ракетами у Корабельному районі Миколаєва виникло 3 пожежі.

Варто знати – ППО Збройних сил України потужно збила російську ракету під Запоріжжям: дивіться відео