Масштабні повені у Криму: окупанти оцінили розмір збитків

22 червня 2021 , 23:25
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Джерело:

"РИА Новости"

Окупаційна влада оцінила розмір збитків від повеней, які охопили Кримський півострів. На ліквідацію наслідків негоди потрібно 5,5 мільярда рублів, тобто майже 2,1 мільярда гривень.

Про збитки, до яких в окупованому Криму призвели повені, повідомив представник так званого "уряду" півострова Євген Кабанов.

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Негода завдала Криму колосальних збитків

  • В Ялті від розгулу стихії постраждали 109 вулиць, загальною протяжність приблизно 130 кілометрів. Для того, аби їх відновити, потрібно приблизно 4,2 мільярда рублів, або ж 1,6 мільярда гривень.
  • У Керчі негода зруйнувала 28 вулиць, їхня протяжність – 17 кілометрів. Приблизна вартість відновлювальних робіт становить 760 мільйонів рублів, тобто 285 мільйонів гривень.
  • Ремонтувати доведеться також дороги регіонального значення. На їхнє відновлення планують виділити 400 мільйонів рублів, у перерахунку на гривні – 150 мільйонів.

Нагадаємо, в окупованому Криму кілька днів йшли потужні дощі, що завдало чимало лиха місцевим жителям.

Зливи у Криму: що відомо

Автор: Наталія Пристанська