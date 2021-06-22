Масштабні повені у Криму: окупанти оцінили розмір збитків

Окупаційна влада оцінила розмір збитків від повеней, які охопили Кримський півострів. На ліквідацію наслідків негоди потрібно 5,5 мільярда рублів, тобто майже 2,1 мільярда гривень.
Про збитки, до яких в окупованому Криму призвели повені, повідомив представник так званого "уряду" півострова Євген Кабанов.
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Негода завдала Криму колосальних збитків
- В Ялті від розгулу стихії постраждали 109 вулиць, загальною протяжність приблизно 130 кілометрів. Для того, аби їх відновити, потрібно приблизно 4,2 мільярда рублів, або ж 1,6 мільярда гривень.
- У Керчі негода зруйнувала 28 вулиць, їхня протяжність – 17 кілометрів. Приблизна вартість відновлювальних робіт становить 760 мільйонів рублів, тобто 285 мільйонів гривень.
- Ремонтувати доведеться також дороги регіонального значення. На їхнє відновлення планують виділити 400 мільйонів рублів, у перерахунку на гривні – 150 мільйонів.
Нагадаємо, в окупованому Криму кілька днів йшли потужні дощі, що завдало чимало лиха місцевим жителям.
Зливи у Криму: що відомо
- Серед міст, які постраждали від сильних злив, Ялта та Керч. Повені називають наймасштабнішими за останні 100 років.
- В Ялті через негоду ввели надзвичайний стан. Аномальні зливи призвели до смерті 26-річного чоловіка, є багато постраждалих, деякі люди пропали безвісти.
- З міста евакуювали приблизно 1 400 людей, а для місцевих організували доставку питної води.