Масштабні пожежі спалахнули в Ізраїлі поблизу Єрусалима: моторошне відео

В Ізраїлі в горах палають лісові пожежі. Це відбувається біля Єрусалима. Рятувальники вже евакуювали приблизно 2 тисячі осіб.

Евакуація людей

Вивезли з небезпечного регіону і пацієнтів психіатричної лікарні "Ейтанім". Після цього з'ясувалось, що 2 пацієнти зникли.

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Рятувальники згодом 1 відшукали. Наразі шукають другого зниклого – 25-річну особу.

Небезпечними через пожежі вважають такі населені пункти:

Бейт Меїр;

Рамат Разіель;

Гіват Єарім;

Шоева;

Шореш;

Кіслон.

Людей, які там перебували, також евакуювали.

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