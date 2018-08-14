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Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников

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Как не купить поддельный билет на концерт Imagine Dragons в Киеве
Как не купить поддельный билет на концерт Imagine Dragons в Киеве / Фото со свободных источников

Ажиотаж вокруг киевского концерта Драконов подстегнул множество умельцев печатного дела к производству и дальнейшей реализации поддельных билетов.

Все бы ничего, но некоторые из них научились скрываться за большим числом подписчиков и положительными отзывами в соцсетях от популярных блоггеров.

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В этом посте я хотел бы поговорить об одном таком "сервисе" продажи билетов, а в конце рассказать о популярном виде подделки билетов concert.ua. И таким образом уберечь какое-то количество людей от обмана и потери тысяч гривен.

"Поехали!"

Все началось с поиска билетов на OLX. Так как в кассе билеты были распроданы, я решил попытать счастье с частниками.

На мои глаза попался "консьерж-сервис", который публиковал по 3-4 объявления в день с предложением продажи билетов "на фирменном бланке".

Типичное объявление

Типичное объявление "консьерж-сервиса" на OLX

Вообще фраза "на фирменном бланке" часто встречается в объявлениях с продажей поддельных билетов. Зачем честному продавцу писать, что у него билеты "на фирменном бланке"? Это абсолютно лишняя информация.

Погуглив "консьерж-сервис", я нашел страничку в Instagram: @_concierg_

12 тысяч подписчиков, восторженные отзывы от популярных инстаблоггеров, включая участниц "X-Фактор" и шоу "Холостяк".

Имея такое социальное подтверждение, несложно поверить в подлинность продаваемых сервисом билетов.

Участница
Участница "Холостяка" Яна Blackbunny рекламирует "консьерж-сервис"

Однако, просмотрев фото-отзывы довольных покупкой/подарком @_concierg_ блоггеров, меня насторожила орфографическая ошибка на бланке билета. В отрывной части билета на украинском был написан адрес проведения мероприятия “Василькывська” через Ы вместо І.

Погуглив фото других карабасовских билетов (а именно якобы билеты от Karabas.com продает "консьерж-сервис"), я обнаружил, что на остальных билетах в отрывной части адрес проведения мероприятия отсутствует в принципе.

Также подозрительным была отправка билетов наложенным платежом. Ведь теоретически покупатель мог заказать билет, при осмотре сфотографировать штрих-код и отказаться от посылки. И таким образом скомпрометировать билет для дальнейшей продажи.

Написав в поддержку билетного сервиса Karabas.com, я получил следующий ответ.

Ответ поддержки Karabas
Ответ поддержки Karabas

На данном консьерж-сервисе продается достаточно качественная подделка,
– служба Поддержки Karabas.

Бум! 12 тысяч подписчиков, поддержка блоггеров  все это части большой махинации, которая не собирается заканчиваться.

"Консьерж-сервис" начал продажу билетов и на другие мероприятия   Jah Khalib и Hardkiss. Все на тех же поддельных бланках "Карабаса".

Учитывая, что Инстаграм-аккаунт активен с середины марта, а количество подписчиков у рекламировавших сервис блоггеров насчитывает десятки тысяч, можно говорить о сотнях, если не тысячах обманутых.

Инстаграм-аккаунт
Инстаграм-аккаунт "консьерж-сервиса" (8.8.18)

Я ни в коем случае не обвиняю блоггеров   они могли также пасть жертвой мошенников. Кто бы отказался от бесплатных билетов на Imagine Dragons за пост в Инстаграме?

Все, что я хочу, это предупредить людей не покупать билеты у якобы проверенных "консьерж-сервисов" и быть чрезвычайно осторожными при покупке билетов "с рук".

Если вы стали жертвой "консьерж-сервиса", оставьте свои контакты в этой форме️.

Попробуем что-то вместе придумать.

На закуску бланк распространенной подделки билетов concert.ua.

Слева подделка, справа оригинал
Слева подделка, справа оригинал

Бланков как слева у concert.ua нет, формат штрих-кода не совпадает с оригинальным форматом. Проверив номер заказа, вы обнаружите его отсутствие в системе concert.ua.

Яркой отличительной особенностью фейка является срезанная цифра "5" в адресе на билете.

Такими подделками до сих пор активно торгуют на OLX:

- объявление раз
- объявление два
- объявление три

Не факт, что все продавцы   мошенники. Возможно, некоторые из них ничего не подозревающие жертвы, которые купили подделку и не могут пойти на концерт.

Надеюсь, данный пост убережет кого-то от потерянных денег и нервов.

Будьте бдительны!

Источник: Medium

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Публікації Гроші Шахрайство Концерти
Джерело: 24 Канал
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