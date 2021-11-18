Матеріали розслідування Bellingcat можуть долучити до справи, – Венедіктова

Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити матеріали з розслідування журналістів Bellingcat. За потреби їх можуть навіть долучити до слідства.

Зараз некоректно проговорювати роботу ДБР, – Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова запевнила, що слідчі ретельно вивчають усі матеріали, які публікують журналісти. Так вона відреагувала на розслідування Bellingcat операції щодо вагнерівців.

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Розслідування є, воно проводиться. Які ще допити проводитимуться слідством, краще запитати безпосередньо в ДБР. Ми досить великий перелік прописали в наших прокурорських вказівках,

– заявила Венедіктова.

Вона нагадала, що кримінальні провадження щодо "Вагнергейту" відкрили одразу кілька правоохоронних органів. Згодом їх об'єднали в одну справу і передали в Державне бюро розслідувань. При цьому Венедіктова відмовилася коментувати ситуацію про можливі недоліки роботи слідчих ДБР.

"Що було зроблено, чого не було зроблено, гадаю, зараз некоректно це проговорювати. Це історія незалежності органу досудового розслідування та можливості прокуратури. Я б не хотіла давати оцінки. Дочекаймося якихось результатів", – сказала генпрокурорка.

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