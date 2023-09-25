Має незручну траєкторію польоту: як захистити Одесу від "Оніксів"

Вночі росіяни завдали масованого удару по Одещині. Ворог атакував місто та область дронами-камікадзе й ракетами "Калібр", а також "Оніксами", які він використовує через те, що ЗСУ наразі важко їх збивати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, додавши, що окупанти зараз використовують старі радянські запаси ракет, зокрема й "Оніксів" до комплексу "Бастіон". Хоча теоретично можуть їх й виготовляти.

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Потрібно захистити Одещину

"Онікс" є протикорабельною ракетою, а тому може летіти на доволі низькій висоті на рівні моря, тобто має доволі незручну траєкторію польоту

Через це виникають проблеми з її фіксацією та захопленням як цілі для зенітно-ракетних комплексів та відповідно відпрацюванням по ній,

– зазначив військовий експерт.

Ракети "Онікс" Ці російські надзвукові універсальні протикорабельні ракети середнього радіуса дії є радянською розробкою. Їхнє призначення – завдавати ударів по надводних цілях. Ракети запускаються з комплексу "Бастіон", розташованому у тимчасово окупованому Криму ще у 2015 році. Дальність Ці російські надзвукові універсальні протикорабельні ракети середнього радіуса дії є радянською розробкою. Їхнє призначення – завдавати ударів по надводних цілях. Ракети запускаються з комплексу "Бастіон", розташованому у тимчасово окупованому Криму ще у 2015 році. Дальність "Онікса" по висотній траєкторії складає 450 – 500 кілометрів. Висота польоту ракети на маршовій ділянці – до 14 000 метрів, а на кінцевій ділянці – до 10 метрів. Дальність виявлення цілі – не менше ніж 50 кілометрів. А час готовності до роботи з моменту ввімкнення – понад 2 хвилини.

Військовий експерт про обстріли Одещини російськими ракетами "Онікс": дивіться відео

Окупанти по Одещині застосовують комбіновані удари: частину зброї запускають по цивільній частині міста, а решту – по логістичних об'єкта, які дозволяють Україні здійснювати експорт аграрної продукції.

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів постало питання щодо допомоги у захисті Одещини та портової інфраструктури від ракетних обстрілів Росії.

"За результатами візиту нібито було досягнуто прогресу. А тому очікуємо більше сучасних зенітно-ракетних комплексів, які зможуть ефективно прикрити Одесу", – зазначив Андрій Крамаров.

Що відомо про атаку на Одещину 25 вересня

Проти ночі ворог обстріляв Одеську область 19 дронами-камікадзе "Шахед" та ракетами – 12 "Калібрами" і 2 "Оніксами".

Українські Сили ППО ліквідували 11 "Калібрів" та 19 "Шахедів". Однак 2 ракети "Онікс" влучили у зерносховище, яке було пустим.

Основний удар окупанти завдали по припортовій інфраструктурі Одещини. Ворог обстріляв будівлю морського вокзалу та готелю, які внаслідок удару зазнали серйозних пошкоджень та майже зруйновані.

Крім того, росіяни вдарили по складу з тисячами тонн зерна в Одеській області. На жаль, під завалами загинули двоє людей.

Також внаслідок обстрілу Одещини 47-річна жінка зазнала осколкових поранень. Медики одразу надали їй допомогу, зараз вона у стабільному стані.

Маса бойової частини "Онікса" може відрізнятися залежно від версії ракети та її призначення. У найпоширенішій версії ракети "Онікс" (3М55), маса бойової частини становить близько 200 – 250 кілограмів.