Має право на самогубство, – прем'єр Грузії цинічно висловився про голодування Саакашвілі

На початку жовтня Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештували та запроторили до в'язниці. Згодом політик оголосив голодування, внаслідок чого його стан здоров'я погіршився.

Прокоментував відмову від їжі третього грузинського президента чинний прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. Він відповів на запитання журналіста про те, "яким може бути фінал".

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Має право на самогубство

Фінал не знаю. Якщо людина шкодить власному здоров'ю. Навіть більше: згідно із законом, людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить зробити суїцид, то вона має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність,

– сказав глава уряду.

"Хочу сказати, що ми робимо абсолютно все. На моє завдання створили додаткову групу лікарів, цей консиліум організований нами, незважаючи на те, що йому, як ув'язненому, надали та будуть надавати повноцінне медичне обслуговування", – продовжив Іраклій Гарібашвілі.

Прем'єр також зазначив, що додатково створили групу лікарів, які щодня спостерігають, – "створили повний комфорт, щоб не залишалося питань".

Затримання Саакашвілі: коротко

Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що третій президент прибув до рідної країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Особистий лікар сказав, що Саакашвілі необхідно лікувати у медзакладі, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.