Маємо подолати цей складний момент в історії, – Кулеба про загрозу вторгнення Росії

Дмитро Кулеба заявив, що головною темою розмови з Ентоні Блінкеном стала безпекова ситуація. Глава МЗС України наголосив: ми не маємо забувати, що ця війна Росії проти України триває від 2014 року.

Кулеба наголосив, що за первинним планом Росії Україна як держава вже не мала існувати. Принаймні, у тому вигляді, в якому Україна продовжує не лише існувати, але й розвиватися.

Зауважте У разі агресії проти України, Росія отримає відповідь не лише США, – Блінкен

Глава МЗС України зауважив, що ми пройшли через шалені випробовування та найважчі моменти. Сьогодні Україна є дуже міцною. У нас є сильна армія, сильна дипломатія та сильні партнери.

Хоча ми усвідомлюємо всі ризики, пов'язані з агресивними намірами Росії, ми повинні мати впевненість у собі. Вірити у нашу здатність подолати і цей складний момент історії,

– заявив Кулеба.

Він наголосив, що не сумнівається: саме так і буде.

Кулеба наголосив, що президент Володимир Зеленський, уряд на чолі з Денисом Шмигалем та Верховна Рада щодня працюють над зміцненням України, щоб цей складний момент в історії ми пройшли максимально гідно та безпечно.

"Найбільшим досягненням Росії буде сіяння зневіри"

Кулеба заявив, що найбільшим досягненням країни-агресорки буде сіяння зневіри та паніки в українському суспільстві, а також розхитування нас зсередини.

За словами глави МЗС, насамперед мовиться про розхитування економіки та фінансової системи.

"Ми повинні докласти усіх зусиль для того, щоб не дозволити Росії досягнути цієї цілі, ще навіть буквально не дістаючи з кишені зброю", – заявив Кулеба.

Політик заявив, що усі зусилля спрямовані на те, щоб ситуація залишалася стабільною, фінансова система зберігала міціність, а українська економіка не страждала від проблем у сфері безпеки.

Цій темі Кулеба та Блінкен приділили багато уваги. США поруч з Україною не лише у безпековому питанні, але й у підтримці внутрішньої української міцності.

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