Маємо просування: у ЗСУ заявили про успіхи на Бердянському напрямку

Українські військові продовжують деокуповувати територію від російських загарбників. Так, наші військові просунулися на одній з ділянок Бердянського напрямку фронту.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Він також зазначив, що наразі там продовжуються тяжкі бої, передає 24 Канал.

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Які успіхи у наступі мають Збройні Сили

Шершень наголосив, що на Півдні нашої держави Сили оборони ведуть успішний контрнаступальний рух зі звільнення своєї території. Зокрема, наші військові відтіснили ворога на значну відстань.

На Мелітопольському напрямку положення без змін, а от у Бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр,

– сказав він.

Попри це, росіяни продовжують накривати наших захисників шквальним вогнем. За словами речника Таврійського напрямку, лише за один день окупанти здійснили 570 обстрілів населених пунктів, що межують з лінією фронту. Водночас українські війська знищили 43 росіян, ще 93 отримали поранення.

Наостанок Шершень зауважив, що Україна "втрачає найкращих з найкращих". Однак він підкреслив, що без цього не обходиться жодний наступ, адже усі "від солдата до генерала" мають прагнення деокупувати українські землі на Півдні.