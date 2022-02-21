Маємо залишати Росії шанс, – у Єврокомісії заперечили "санкцій на випередження"

21 лютого 2022 , 14:59
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Джерело:

Reuters

Володимир Зеленський заявив, що проти Росії варто запровадити "санкції на випередження", не чекаючи можливого повномасштабного вторгнення. У Єврокомісії вже відреагували на таку ідею.

Урсула фон дер Ляєн відхилила заклики президента про негайні санкції. Президентка Єврокомісії не погоджується з подібною ідеєю.

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Президентка Єврокомісії: Вікно дипломатії ще відкрите

Політикиня зауважила, що не погоджується із завчасними санкціями через те, що вони перестануть бути чинником стримування. Мовляв, пакет санкцій, підготовлений на випадок масштабного вторгнення Росії в Україну, застосують лише після нової агресії Кремля.

Зауважте! На початку лютого 2022 року Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС уже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії у разі посиленої атаки. Обмеження не оминуть "Північний потік-2".

У такий спосіб президентка Єврокомісії відповіла на заклик Зеленського на Мюнхенській конференції щодо "санкцій на випередження". Також вона сказала, що у Росії ще є шанс виправити ситуацію дипломатичним шляхом.

Ми маємо залишати Росії шанс повернутися до дипломатії, за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите,
– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Передчасні санкції проти Росії: що відомо

  • Володимир Зеленський закликав про передчасні санкції проти Кремля ще до конференції у Мюнхені. Президент наголошував на тому, щоб міжнародна спільнота не зволікала, бо після ймовірної атаки санкції вже будуть не потрібні.
  • Спочатку Захід був проти. Проте у лютому ЗМІ писали, що Сенат США таки готує законопроєкт, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Москва вже давно "заробила" на санкції. Однак для їх запровадження в ЄС та США нема політичної волі.

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Автор: Роман Стек