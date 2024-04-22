Відставка або звільнення: республіканці висунули ультиматут Джонсону через допомогу Україні

Через півроку вагань спікер Палати представників Майк Джонсон нарешті виніс на голосування законопроєкт про допомогу Україні. Тепер однопартійці погрожують йому звільненням.

20 квітня чотири законопроєкти про допомогу союзним державам, зокрема Україні, були схвалені Палатою представників. Свій голос "за" віддали 210 демократів і 101 республіканець.

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На Джонсона тиснуть однопартійці

Такий результат викликав хвилю невдоволення серед радикально налаштованих республікаців. Вони звинувачують Джонсона у зраді інтересів партії через те, що він таки виніс на голосування допомогу Україні.

Так, представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін погрожує, що буде голосувати за звільнення спікера, якщо він не піде у відставку.

Якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу та ініціюють голосування за усунення його з посади спікера, Джонсону майже напевно доведеться покладатися на демократів.

Окремі представники Демократичної патії вже висловили свою готовність підтримати спікера. Так, Ро Ханна заявив, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера. "Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", – додав конгресмен.

Як реагує сам Джонсон

Майк Джонсон зі свого боку заявив, що не хвилюється через те, що пропозиція щодо його звільнення з посади спікера буде висунута на голосування у Палаті представників.

Я маю виконувати свою роботу. … Я зробив тут те, що, на мою думку, було правильним, щоб дозволити Палаті виконувати свою волю,

– наголосив чиновник у день ухвалення законопроєктів.

Крім того, спікер запевнив, що він не розмовляв із представниками демократів, аби заручитися їхньою підтримкою, у разі якщо однопартійці вирішать його усунути.

Також Джонсон вважає, що у листопаді він все ще лишатиметься на посаді спікера.

Посадовець підкреслив важливість ухвалення законопроектів у "небезпечний час".

Три наших головних супротивника, Росія, Іран і Китай, працюють разом і є агресорами по всьому світу. Вони становлять глобальну загрозу нашому процвітанню та безпеці. Їх просування загрожує вільному світу, і воно вимагає американського лідерства. Якщо ми заплющимо очі на це прямо зараз, наслідки можуть бути руйнівними,

– пояснив свою позицію Джонсон.

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