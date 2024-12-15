Війна в Україні – це м'ясорубка людей: у Трампа прокоментували контакти Орбана з Путіним

Конгресмен Майкл Волц, якого Трамп обрав на посаду радника з національної безпеки, прокоментував політичні зв'язки Орбана та Путіна. А також висловився щодо війни в Україні.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан зустрівся з Трампом, Волцом та Ілоном Маском. 15 грудня майбутній радник з національної безпеки США Майкл Волц заявив, що Орбан має хороші стосунки з росіянами, передає 24 Канал з посиланням на CBS News.

Дивіться також Угорщина зробила все, що могла, – Орбан про мирну ініціативу

Що заявив Волц

Конгресмен не відповів на запитання, чи пов'язані якось з Трампом заяви Орбана про "різдвяне перемир'я та обмін полоненими". Проте зазначив, що угорський прем'єр має хороші відносини з новообраним президентом США.

Республіканець висловив сподівання, що весь світ захоче побачити повне припинення "бійні", яка триває на сході України. Він додав, що теперішня війна за своїм стилем нагадує Першу світову.

Це війна в стилі першої світової війни. Це м'ясорубка людей. Президент Трамп був дуже стурбований "бійнею", яка триває,

– каже Волц.

Він закликав припинити бої та додав, що до 20 січня адміністрація Трампа змушена погоджувати свої дії з адміністрацією Джо Байдена. Волц каже, що в США думають не лише про те, як просто зупинити цю війну, а і як це зробити таким чином, щоб відновити стабільність та зупинити "різанину".

Конгресмен також додав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Мар-а-Лаго пообіцяв, що Європа візьме на себе більше зобов'язань щодо завершення війни в Україні і саме цього хотів новообраний президент США Дональд Трамп.