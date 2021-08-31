"Мають право": у Кремлі зробили цинічну заяву про участь жителів ОРДЛО у виборах Держдуми

У Росії вважають, що жителі окупованого Донбасу з паспортами Росії мають право голосувати. Мовиться про участь у виборах до російської Держдуми.

На думку політиків Кремля, вони нібито мають забезпечити жителям таку можливість. Про це розповів глава МЗС Росії Сергій Лавров.

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Сергій Лавров у традиційні для російської пропаганди манері розповів, що нібито жителі самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу є "їхніми громадянами".

Наші громадяни мають право голосувати, де б вони не жили. І обов'язок держави – надати їм таку можливість,

– сказав російський політик.

До речі, у Росії навіть ухвалили постанову, згідно з якою жителі тимчасово окупованих територій України, які мають паспорти країни-агресора, зможуть взяти участь у виборах до Держдуми.

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19 вересня у Росії мають відбутись вибори в Держдуму. Попри міжнародні норми, Кремль планує до них залучити людей з окупованих територій.

Для жителів ОРДЛО країна-агресор організувала голосування онлайн. У ньому зможуть взяти участь люди, які мають російські паспорти.

До речі, перед тим Росія здійснила масове роздавання паспортів в ОРДЛО. Станом на травень, країна-агресор вже видала російські паспорти 600 тисячам українців.

Ба більше, згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки кожен 5 росіянин хоче брати участь у виборах. Саме тому ситуацію хочуть виправити з допомогою залучення Донбасу.