Мають тиждень: Зеленський озвучив умову бойовикам через міст у Станиці Луганській

Бойовики мають тиждень на те, аби демонтувати фортифікаційні споруди з боку окупованих територій. Якщо ні, то Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст у районі станиці Луганської в односторонньому порядку.

Україна буде чекати тиждень, максимум – 8 днів, про це заявив Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з лідерами Європейського Союзу за підсумками саміту Україна – ЄС у понеділок, 8 липня.

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Напередодні, під час візиту з главою Євроради Дональдом Туском на Луганщину, глава держави наголосив, що зруйнований міст відремонтують відразу після зміщення ворожих позицій.

Якщо ми не побачимо демонтаж з того боку, ми почнемо будувати міст. Думаю, ми до цього готові,

– сказав він

Також президент раніше зазначав, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

Міст у Станиці Луганській був підірваний на початку 2015 року. Зараз поблизу нього розташований єдиний пункт пропуску в регіоні. Через пошкодження мосту КПВВ "Станиця Луганська" обслуговує тільки пішоходів.

Зазначимо, спостерігачі ОБСЄ у зоні розведення сил знову зфіксували бойовиків з нарукавними пов'язками Спільного центру із контролю та координації (СЦКК) на південь від мосту біля Станиці Луганської.

Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської?26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів . Завершився він 30 червня – у ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.



Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.