Майже 1000 окупантів та до 100 одиниць техніки: втрати ворога на 14 березня
14 березня 2024, 07:50Читать новость на русском
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте замість успіхів досягає тільки все більшої кількості загиблих та втрачає техніку. Так, тільки за останню добу окупанти втратили 970 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року росіяни втратили 427 840 одиниць особового складу.
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Втрати ворога
- особового складу – 427840 (+970);
- танків – 6757 (+5);
- бойових броньованих машин – 12938 (+17);
- артилерійських систем – 10565 (+11);
- РСЗВ – 1017 (+0);
- засоби ППО – 717 (+2);
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8220 (+15),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1920 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13959 (+27) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1708 (+9)