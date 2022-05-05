Майже 40 "прильотів": Сумщину масовано обстріляли з мінометів

5 травня 2022 , 03:31
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Джерело:

МВС України

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Зокрема, 4 травня загарбники обстріляли Сумщину та Чернігівщину з мінометів.

Обстріли зафіксували прикордонники. Також вороги стріляли з гранатомета.

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Окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину з мінометів

У МВС розповіли, що окупаційні війська продовжують вести обстріли прикордонних районів на Чернігівщині та Сумщині. Протягом 4 травня прикордонники зафіксували мінометні та гранатометні обстріли прикордонної території в межах:

  • Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області,
  • Шосткинського району Сумської області.

Загалом загарбники здійснили поблизу українського кордону близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру та 24 постріли з автоматичного гранатомета. Попередньо, атаки минули без жертв, однак ця інформація поки уточнюється.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що ворожі обстріли розпочалися приблизно о 20:00.

  • Глухівська громада – мінометний вогонь. Зафіксували приблизно 20 прильотів в районі села Сопич.
  • Есманська громада, околиці Бачівська та Товстодубове – зафіксували 18 мінометних прильотів з боку ворога.

На щастя, постраждалих і руйнувань внаслідок цих ворожих обстрілів не було.

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Автор: Ольга Котів