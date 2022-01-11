Майже пів мільйона: скільки у 2021 році заробив Татаров, якого підозрюють у корупції
Джерело:24 канал
Олег Татаров, який є фігурантом багатомільйонного корупційного скандалу, працює заступником глави Офісу Президента. У 2021 році він заробив більш ніж 470 тисяч гривень.
Про зарплату Татарова 24 каналу розповіли у відповідь на запит. Посадовець отримав майже пів мільйона.
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Зарплата Татарова у 2021 році
Загалом за 2021 рік Татаров на посаді заступника очільника Офісу Президента заробив 472 839,67 гривні. Його посадовий оклад становить 172 467,53 гривні. Тобто решта отриманих грошей – премії та надбавки.
Впродовж року посадовець сплатив 92 203,74 гривні податків.
Зарплата Олега Татарова у 2021 році / 24 канал
Скільки за рік заробив Єрмак та його заступники
Глава ОП Андрій Єрмак у 2021 році отримав на посаді 563 675,21 гривні. Його заступники заробили суми від 38 526,71 й до 609 807,36 гривні. Найменше нарахували Ростиславу Шурмі, який прийшов в Офіс Президента наприкінці листопада 2021 року, більшу від Єрмака зарплату отримав Ігор Жовква.Зверніть увагу! Володимир Зеленський на посту президента країни у 2021 році заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів. Посадовий оклад глави держави становив 28 тисяч гривень.
Справа Татарова: що відомо
- Олега Татарова підозрюють в участі у корупційному скандалі. Схема завдала державі збитків у розмірі 81 мільйон гривень.
- У грудні 2020 року Офіс генпрокурора забрав справу в НАБУ та передав СБУ. Однак матеріалів справи так і не передали до суду.
- Наприкінці того року Андрій Єрмак позбавив Олега Татарова частини повноважень, які стосувалися співпраці з правоохоронними органами.
- У спецслужбі заявили, що не мають законних підстав для того, щоб розслідувати справу Татарова і після рішення про передання справи з НАБУ, в СБУ нібито так і не отримали усіх документів.
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