По всій території України – повітряна тривога: негайно вирушайте до укриття

Російські військові продовжують здійснювати ракетні удари по Україні. Про можливу чергову атаку з неба мешканців України повідомили після полудня 29 листопада. Негайно вирушайте до укриття.

Упродовж останніх кількох днів українців попереджали про можливу повторну масовану ракетну атаку. Про ймовірність такої після полудня сповістили мешканців усієї нашої країни. По всій території України – повітряна тривога, тож негайно вирушайте до укриття та перебувайте там до відбою.

Читайте також Росія готує нові масовані ракетні удари: в ISW розповіли, чи будуть вони ще потужнішими

Звідки на українців чатувала загроза

Спочатку у телеграм-каналах були повідомлення про зліт кількох Ту-95мс. Їх окупанти підняли з аеродрому "Енгельс-2". Відповідна інформація надійшла об 11:25. Тоді було достеменно невідомо, чи це тренувальні навчання, чи можлива нова масована атака.

Вже після озвучення повітряної тривоги з'явилося повідомлення про зліт МіГ-31К з аеродрому Мачуліщі, що у Білорусі. Нагадаємо, що цей літак – носій ракети "Кинджал". Її наші сили ППО збити не можуть, тож під час підйому цього винищувача вмикають сирени по всій країні.

Відразу ж підкреслимо, що достеменно невідомо, звідки на українців чатує загроза. Одне лиш можна сказати на всі 100%: ворог максимально підступний. Тож ваша задача – залишатися в укритті або іншому безпечному місці доти, поки не буде сигналу про відбій. Це дозволить вам вберегти своє життя від наслідків ракетного удару, якщо він таки буде.