Майже половина росіян вважає вибори в Держдуму нечесними – це рекорд
Джерело:BBC
Росіяни не вважають, що вибори у вересні минули чесно. Рекордний показник опитаних вважає, що результатам не варто довіряти.
Відповідні дані зібрала соціологічна група "Левада-Центр". Результати порівняли з даними 2007, 2011 і 2016 років.
До речі СБУ зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до російської Держдуми
Росіяни вважають вибори нечесними
Безумовно довіряє підсумками голосування лише 14% респондентів – це на 4% більше, ніж після минулих парламентських виборах і на 9% більше, ніж в 2011 році. Ще 32% опитаних вважають минулі вибори швидше чесними.
У цілому підсумками виборів не довіряють 45% опитаних, а так чи інакше довіряють – 46%. Решта 9% респондентів не визначилися з відповіддю.
Рівень довіри до виборів у Росії / Інфографіка BBC
"Левада-центр" зазначає, що довіряють підсумками виборів в основному виборці "Єдиної Росії". Крім того, з опитування випливає, що задоволеність виборами є на найнижчому рівні з 2007 року.
Повністю або скоріше задоволені ними 46% респондентів проти:
- 50% в 2016 році,
- 51% у 2011 році,
- 59% в 2007 році.
Що відомо про опитування?Його виконала "Левада-Центр", яку у Росії визнали "іноагентом". Загалом опитали 1634 виборців у 137 населених пунктах, 50 регіонах Росії. Його провели 23 – 29 вересня 2021 року. Статистична похибка не перевищує 3,4%
Вибори до Думи Росії: коротко
- Вибори до Держдуми Росії тривали три дні – з 17 до 19 вересня 2021 року. Голосувати можна було і онлайн, попередньо зареєструвавшись.
- Зрештою, "зовсім несподівано", з великим відривом перемогла партія Володимира Путіна "Єдина Росія". За неї начебто проголосували 49,82% виборців.
- Росіяни незаконно долучили до голосування українців, які живуть на окупованих територіях. Перед тим їм роздали російські паспорти.
- Низка країн заявили, що не визнають результати виборів на окупованих територіях України, зокрема, США, Велика Британія та Польща.
- Втім, у своєму звіті Місія ПАРЄ щодо виборів у Росії не згадала жодним словом про голосування на окупованих територіях