Рекордний хабар НАБУ і САП: обвинувачена Мазурова пішла на угоду

Ексдиректорка організаційно-розпорядчого департаменту ДФС Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством. Вона визнала, що винна у справі про хабар у розмірі 5 мільйонів доларів НАБУ і САП.

Матеріали щодо Мазурової виділили в окреме провадження. Про це її адвокат повідомив у суді, а прокурор САП підтвердив, написав журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков.

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Незабаром угоду з Мазуровою розгляне суд.

Олена Мазурова пішла на угоду про визнання винуватості у межах справи про хабар у 5 мільйонів доларів від нібито колишнього міністра екології Миколи Злочевського керівництву НАБУ і САП,

– заявив Новіков.

Що відомо про рекордний хабар