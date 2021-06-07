Рекордний хабар НАБУ і САП: обвинувачена Мазурова пішла на угоду

Ексдиректорка організаційно-розпорядчого департаменту ДФС Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством. Вона визнала, що винна у справі про хабар у розмірі 5 мільйонів доларів НАБУ і САП.
Матеріали щодо Мазурової виділили в окреме провадження. Про це її адвокат повідомив у суді, а прокурор САП підтвердив, написав журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков.
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Незабаром угоду з Мазуровою розгляне суд.
Олена Мазурова пішла на угоду про визнання винуватості у межах справи про хабар у 5 мільйонів доларів від нібито колишнього міністра екології Миколи Злочевського керівництву НАБУ і САП,
– заявив Новіков.
Що відомо про рекордний хабар
- 12 червня 2020 року керівнику НАБУ Артему Ситнику та очільнику САП Назарію Холодницькому намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою, яка ледь влізла у 3 валізи. 1 мільйон мав належати посередникам.
- Правоохоронці затримали заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу. До справи причетною є й Мазурова.
- Ільяшенко передавав хабар позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку. Той про все розповів правоохоронцям.
- За ці гроші НАБУ і САП мали закрити справу, в якій колишній міністр екології Микола Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".
- Трьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав, а Злочевського оголосили у розшук.