Медики боролися до останнього: у лікарні Дніпра помер постраждалий від масованої атаки

Росія масовано обстріляла Україну, внаслідок чого постраждали й загинули люди в різних регіонах. Зокрема, стало відомо про ще одну жертву на Дніпропетровщині.

У ніч на 29 грудня та під ранок цього дня Росія била ракетами та дронами по Україні. Водночас вранці 31 грудня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ще одного загиблого – 45-річного чоловіка.

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Чергова жертва атаки на Дніпро

За словами посадовця, загинув громадянин у лікарні. Лікарі до останнього подиху та стуку серця боролися за його життя.

У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього. Та, на жаль...

– написав очільник регіону.

Лисак додав, що терористичний акт окупантів того ранку загалом забрав життя 7 людей. Станом на ранок 31 грудня відомо, що 18 пацієнтів залишаються у лікарнях.

"Зокрема, й півторарічний хлопчик (перебуває в лікарні – 24 Канал). Більшість травмованих – у середньому стані. Двоє – важкі", – наголошує голова обласної військової адміністрації.

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