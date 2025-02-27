Скільки військовозобовʼязаних мають пройти повторно ВЛК: відповідь Генштабу

Верховна Рада продовжила термін медоглядів для військовозобов'язаних до 5 червня 2025 року. Громадяни повинні звернутися до органів або через електронний кабінет для направлення на комісію.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. 12 лютого 2025 року Верховна Рада України ухвалила Закон України, який вносить зміни до законодавства та продовжує термін для повторного медичного огляду громадян, визнаних "обмежено придатними до військової служби".

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Верховна Рада змінила термін медоглядів для військовозобов'язаних

Тепер цей термін продовжено до 5 червня 2025 року.

Згідно з новими вимогами, військовозобов'язані повинні самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки або через електронний кабінет призовника та військовозобов'язаного для отримання направлення на військово-лікарську комісію.

Це є частиною мобілізаційних заходів, спрямованих на забезпечення належного медичного огляду всіх осіб, які підлягають службі у Збройних Силах України.

Цифровізація процесу проходження медоглядів, зокрема через мобільний додаток Резерв+, дає змогу значно полегшити та прискорити процедуру для військовозобов'язаних.

Це важливий крок у рамках мобілізаційної підготовки країни, що дозволяє громадянам подавати заяви та отримувати направлення на медичний огляд без необхідності особистого відвідування органів.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру призовників, на сьогодні понад 1,5 мільйона осіб потребують повторного медичного огляду в рамках мобілізації.

Важливо! Мобілізація обмежено придатних можлива за умови, якщо військово-лікарська комісія визнає їх придатними чи придатними до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Це важливий етап для забезпечення здоров'я військовозобов'язаних та їх готовності до служби у разі потреби. Продовження терміну медоглядів також підкреслює важливість підтримки мобілізаційної готовності та обороноздатності України в умовах тривалої війни.