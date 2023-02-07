Медведчук намагається достукатися до Путіна через Кабаєву, – політолог

Екснардеп Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, отримував мільярди доларів за просування "руского міра" в Україні. Зараз він не має контактів з Владіміром Путіним і намагається достукатися до нього через його коханку Аліну Кабаєву.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Відомо, що компанії дружини Медведчука Оксани Марченко фінансували Росгвардію та МВС Росії.

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Яку роль у російській пропаганді зараз грає кум Путіна

На думку політолога, зараз Медведчук не має доступу ні до свого кума, ні до ключових осіб Росії. Екснардеп намагається достукатися до Путіна через його ймовірну коханку Аліну Кабаєву.

"Медведчук хоче донести: "Я тут, хочу отримати хоч маленьку частку російського пирога, виконувати будь-які інформаційні спецоперації, дайте трохи грошей", – підкреслив Кошель.

Так, газета "Известия", яка входить до холдинку Кабаєвої, опублікувала статтю Медведчука про Україну. На думку політолога, так кум Путіна намагається отримати хоч якусь частинку російських грошей.

"Я думаю, що Медведчук зараз навіть не має доступу до Путіна та ключових осіб у Росії, тому такі інформаційні вкиди – це спосіб нагадати про себе. Говорити про будь-який його вплив – це перебільшення", – наголосив Кошель.

Але Олексій Кошель не виключає, що Росія ще може використати Медведчука, адже не так багато є втікачів з України.

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Росія щедро платила Медведчуку за пропаганду

Олексій Кошель зауважив, що Медведчук був чи не головним організатором проросійської діяльності в Україні. Тому Путін не шкодував грошей для свого кума та платив йому мільярди доларів.

"Усі проросійські партії та громадські організації – це величезний масив. Медведчук освоїв за останні 10 років кілька мільярдів доларів. Я думаю, що і вкрав досить багато", – вважає він.

За словами політолога, Росія розраховувалась з Медведчуком не тільки грошима, але й частками у підприємствах.

Медведчук отримав невеликий доступ до умовної російської "бензоколонки", щоб можна було торгувати і отримувати надприбутки. А іншими словами, продавати повітря,

– сказав Кошель.

У політиці Медведчука завжди вважали невдахою

Кошель зазначив, що зараз багато говорять про нібито активність кума Путіна, однак це не так. Політолог переконаний, що зараз Медведчук не має ніякого впливу.

Також Олексій Кошель пригадав, що екснардепа у політиці завжди сприймали як невдаху. Медведчук завжди очолював проєкти, в які Росія вкладала великі кошти, але все було марно.

"В українській політиці його ніхто не сприймав, тому що він завжди очолював невдалі проєкти. Він завжди був невдахою. Історія Медведчука – це історія великих поразок. Тому він зараз навіть не намагається відновити вплив в Україні", – переконаний політолог.

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