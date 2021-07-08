Медведчук не тікатиме, інакше його цінність втратиться, – Лещенко

Засідання, на якому розглядають продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку, досі триває. Втім, навряд чи йому змінять запобіжний захід.

Таку думку висловив журналіст та ексдепутат Сергій Лещенко. Він також додав, навіть якщо захід послаблять – кум Путіна тікати з країни не буде.

До теми Адвокати Медведчука просили 3 години на обід – суд відмовив у клопотанні

На його думку, Медведчук цей режим не порушував, тож підстав, щоби його посилювати – не буде. Але з іншого боку – злочин, який йому інкримінують, залишається важким. Тому все буде без змін.

А те, що судовий процес затягують – це така тактика. Медведчук працює на свою аудиторію, якій хоче показати начебто він "жертва політичних репресій, переслідувань".

Медведчук не тікатиме, – Лещенко

Перешкоджаючи процесу своїми недолугими клопотаннями, адвокати намагаються дотягти до опівночі . Саме тоді завершиться дія попереднього вироку про цілодобовий домашній арешт.

Якщо ж раптом припустити, що Медведчуку домашній арешт скасують, – він не тікатиме з країни. Йому це заборонено.

"Якщо він втече, то перестане бути українським політиком і тоді його цінність втрачається. У версії тих людей, які його інтегрували, щоб зсередини штовхати державу в обійми Путіна, він має бути в Україні", – вважає Лещенко.

Якщо він втече – то його кар'єра як українського політика може добігти до кінця. Щобільше, він вже втрачає свій вплив – це показують і рейтинги його партії ОПЗЖ, і телеканали. "Пропагандистська машина не працює", – додав Лещенко.

Лещенко про запобіжний захід Медведчуку: відео

Справа Медведчука: головне