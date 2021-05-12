Медведчук не зміг одразу потрапити в кабінет Венедіктової через дзвінок: відео

Віктор Медведчук 12 травня прийшов у Офіс генпрокурора. Нардеп від ОПЗЖ, якому Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозру, не відразу зумів потрапити до її кабінету. Причина полягала в тому, що у генпрокурорки був важливий дзвінок.

Віктор Медведчук прийшов у Офіс генпрокурора через те, що його підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

До теми Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора

Деталі візиту Медведчука

На відео, яке опублікували журналісти помітно, що проросійський нардеп прийшов у прокуратуру разом з соратниками. Зокрема його супроводжували однопартійці Вадим Рабінович та одіозний Ілля Кива.

Однак, відразу їм не вдалось зайти до кабінету Генерального прокурора України Ірини Венедіктової. На відео чутно, як секретарка каже, що у Венедіктової "дзвінок". Нардепи цікавляться, скільки потрібно чекати. Секретарка пропонує їм пройти до першого заступника генпрокурора.

Коротко про підозру Віктору Медведчуку