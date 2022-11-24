Його ще не списали, – Арестович відреагував на нібито кадри з Медведчуком у Ялті

У мережі з'явилась інформація, що Оксану Марченко та Віктора Медведчука буцімто помітили в окупованому Криму, а саме – в Ялті. На це вже відреагували в Офісі Президента.

Таким чином, Медведчук "має відпрацювати" свій обмін. Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін.LIVE", інформує 24 канал.

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Арестович відреагував на кадри з Медведчуком в Ялті

За словами Арестовича, екснардепа Медведчука планують зробити очільником так званої "армії південного сходу".

За деякими даними, він там має кувати якусь "армію південного сходу". Безумовно, він якихось добровольців знайде і навіть буде якась маленька "армія Медведчука". Якщо Медведчук вільно ходить вулицею в Криму, значить – ще не списали, тут так просто петляти не вийде,

– розповів радник глави ОП.

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Справа Медведчука: що відомо

Прокремлівські телеграм-канали пов'язують приїзд Медведчука до Криму із ухваленим російською владою рішенням "націоналізувати" власність українських бізнесменів, громадських та політичних діячів. Водночас підтверджень тому, що кум Путіна справді був напередодні у Ялті, наразі немає. Відео, яке може на це вказувати, опублікували у соцмережах.

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