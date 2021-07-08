Медведчук і його захист порушують карантин у суді: фото

Проросійський Віктор Медведчук та його адвокати не дотримуються карантину на засіданні суду 8 липня. Підозрюваний та його захист перебувають у залі без захисних масок.

Карантин не для Медведчука

Справу про держзраду розглядає Печерський районний суд Києва. На фото зі зали суду видно, що ні нардеп, ні його адвокати не одягли захисні маски.

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Водночас усі інші люди – у масках. На фото видно скандального соратника кума Володимира Путіна Нестора Шуфрича. Член "Опозиційної платформи – За життя" прийшов "підтримати" свого однопартійця. Він сидить позаду Медведчука у масці.

Коротко про справу Медведчука

11 травня проросійському нардепу оголосили про підозру у державній зраді. За даними слідства, він "злив" Росії інформацію про місця дислокації Збройних сил України, а також вчинив замах на розграбування національних ресурсів в Криму.

13 травня політику обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Оскільки термін вже спливає, 8 липня суд обирає Медведчуку новий запобіжний захід.

Зауважимо, прокуратура клопотала про продовження цілодобового домашнього арешту. Через це під стінами Верховної Ради збиралися невдоволенні активісти. Вони вимагали, щоб нардепа взяли під варту.

В Україні до 31 серпня діє карантин. Згідно з ним, вся країна перебуває у зеленій зоні. Обмеження передбачають обов'язкове носіння захисної маски у громадських місцях.