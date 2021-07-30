Медведчук залишається під домашнім арештом

30 липня 2021 , 15:48
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Джерело:

24 канал

Київський апеляційний суд 30 липня ухвалив рішення залишити Віктора Медведчука під домашнім арештом до 7 вересня. Кум Путіна програв апеляцію.

Медведчук намагався оскаржити рішення Печерського райсуду. Він 9 липня продовжив домашній арешт куму Путіна щонайменше до 7 вересня.

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Обурений Медведчук заявив, що боротиметься проти начебто зовнішнього управління судами та судовою владою. 

Деталі судового засідання

  • Він ранку біля будівлі Київського апеляційного суду зібралися активісти та правоохоронці.
  • На засідання кум Путіна традиційно прийшов у супроводі охоронців
  • Медведчук заявив, що слідство нібито не зібрало достатньо доказів, щоб звинувачувати його у держзраді.
  • За словами кума Путіна, справу начебто сфабрикувала СБУ на замовлення президента Володимира Зеленського. 

Справа Медведчука: головне

  • Проросійському політику Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду. Окрім того, політика підозрюють у замаху на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.
  • Підозру куму Путіна генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала у травні 2021 року
  • Печерський райсуд Києва 13 травня відправив Медведчука під домашній арешт.
Автор: Мар'яна Бекало