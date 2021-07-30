Медведчук залишається під домашнім арештом

Київський апеляційний суд 30 липня ухвалив рішення залишити Віктора Медведчука під домашнім арештом до 7 вересня. Кум Путіна програв апеляцію.

Медведчук намагався оскаржити рішення Печерського райсуду. Він 9 липня продовжив домашній арешт куму Путіна щонайменше до 7 вересня.

Зауважте НАЗК зацікавилося декларацією Віктора Медведчука

Обурений Медведчук заявив, що боротиметься проти начебто зовнішнього управління судами та судовою владою.

Деталі судового засідання

Він ранку біля будівлі Київського апеляційного суду зібралися активісти та правоохоронці.

На засідання кум Путіна традиційно прийшов у супроводі охоронців.

Медведчук заявив, що слідство нібито не зібрало достатньо доказів, щоб звинувачувати його у держзраді.

За словами кума Путіна, справу начебто сфабрикувала СБУ на замовлення президента Володимира Зеленського.

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