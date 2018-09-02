Медведчук зухвало прокоментував ситуацію з українським політв'язнем Сенцовим

Сенцову не дадуть померти, його годуватимуть примусово. Таке заявив у інтерв'ю британській газеті The Independent Віктор Медведчук, коментуючи ситуацію з бранцем.

Про це йдеться в британському видання The Independent.

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Кум президента Росії, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи про це сказав прямо.

Ви справді думаєте, що Росія допустить, аби трапилося щось жахливе? Є така річ, як примусове годування. Це допускається за правилами тримання під вартою,

– зазначив Медведчук.

За словами Медведчука звільнення режисера гальмує саме Україна. Мовляв, Київ тисне і висуває ультиматуми Росії. Нагадаю, станом на сьогодні Олег Сенцов голодує 112 день у колонії Лабитнангі, що за полярним колом. Йому за звинуваченнями в тероризмі присудили 20 років ув'язнення.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.