Медведчука, Кузьміна, Козака та Деркача позбавили громадянства України

В Україні 10 січня позбавили громадянства відразу кількох одіозних мешканців нашої держави. Мовиться про Медведчука, Кузьміна, Козака, а також Деркача.

Відповідний указ уже підписав президент Володимир Зеленський, а також підтвердив це під час свого вечірнього звернення. Нагадаємо, чому їх усіх позбавили громадянства України.

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Можуть позбавити і мандатів

Не потрібно довго гадати, що стало причиною позбавлення їх громадянства. Це стало можливим через їхнє колаборантство та державну зраду. Тож відсьогодні Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач, а також Ренат Кузьмін більше не мають його. Також відомо, що у них невдовзі можуть забрати ще й мандати народних депутатів.



У мережу виклали фото документа, підписаного Зеленським / Фото з мережі

Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють,

– наголосив Зеленський.

Радник глави ОП Сергій Лещенко раніше наголосив, що інформація щодо надання або позбавлення осіб громадянства – конфіденційна. Та й самі укази не публікуються. Себто публічних заяв щодо цього очікувати не варто. Для прикладу він нагадав справу з позбавленням громадянства олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, що Медведчук раніше поповнив обмінний фонд України. Спочатку його затримали, провели низку допитів. Після цього віддали Кремлю, щоб повернути додому захисників України. Політолог припустив, для чого Росії здався кум Путіна.

Яка роль Медведчука

На думку політолога Петра Олещука, Путін переслідував особисті питання. Водночас він висловив сумнів щодо того, що диктатор з Кремля може проявляти "звичайні людські емоції". На його думку, він буквально позбавлений відповідних відчуттів, притаманних нормальній людині.

Але слід розуміти, що Медведчук тут міг зіграти на руку Путіну. Його обмін – демонстрація оточенню диктатора, що він "своїх не кидає". Ба більше, це мало б свідчити, що він тримає ситуацію під контролем.

Щодо Деркача, то нагадаємо, що йому у грудні висунули звинувачення у США. Якщо суд доведе його вину, то нардепу-зраднику доведеться просидіти за ґратами до 30 років.

Додамо, що народному депутату від ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомили про підозру ще на початку жовтня. Його звинуватили у державній зраді. Досі достеменно невідомо, де він намагається переховуватися від правосуддя.