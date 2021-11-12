Медведчуку продовжили домашній арешт, – адвокат

Віктору Медведчуку вручили повідомлення про продовження домашнього арешту. Також слідчі наполягають, щоб Медведчук носив електронноий браслет.

На думку юристів кума Путіна, це робиться, щоб буцімто "принизити та чинити на нього тиск". Про це заявив адвокат Медведчука Каміль Кирпичев.

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Медведчуку продовжили арешт

Віктору Медведчуку, обвинуваченому в державній зраді, представники ДБР та Офісу генпрокурора 11 листопада вручили продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Адже 12 листопада закінчується термін терміну попереднього запобіжного заходу.

Проте у адвокатів викликало обурення те, що правоохоронці мають намір одягнути на Медведчука електронний браслет. Захист вважає, що він "прокурорам і слідчим абсолютно не потрібен, бо Віктор Медведчук перебуває вдома і за ним постійно ведеться спостереження".

До речі, у травні 2021 року політику вручили першу підозру. Він разом зі своїм соратником Тарасом Козаком фігурує у справі про держзраду та замах на розграбування нацресурсів на окупованих територіях.

Досудове розслідування завершили вже 20 серпня. Наразі захист Медведчука ознайомлюється з матеріалами справи. Саме це й відтерміновує вручення куму Путіна обвинувального акту та направлення його до суду.

Коротко про справи щодо Медведчука