Медведчуку продовжили домашній арешт, – адвокат
Віктору Медведчуку вручили повідомлення про продовження домашнього арешту. Також слідчі наполягають, щоб Медведчук носив електронноий браслет.
На думку юристів кума Путіна, це робиться, щоб буцімто "принизити та чинити на нього тиск". Про це заявив адвокат Медведчука Каміль Кирпичев.
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Медведчуку продовжили арешт
Віктору Медведчуку, обвинуваченому в державній зраді, представники ДБР та Офісу генпрокурора 11 листопада вручили продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Адже 12 листопада закінчується термін терміну попереднього запобіжного заходу.
Проте у адвокатів викликало обурення те, що правоохоронці мають намір одягнути на Медведчука електронний браслет. Захист вважає, що він "прокурорам і слідчим абсолютно не потрібен, бо Віктор Медведчук перебуває вдома і за ним постійно ведеться спостереження".
До речі, у травні 2021 року політику вручили першу підозру. Він разом зі своїм соратником Тарасом Козаком фігурує у справі про держзраду та замах на розграбування нацресурсів на окупованих територіях.
Досудове розслідування завершили вже 20 серпня. Наразі захист Медведчука ознайомлюється з матеріалами справи. Саме це й відтерміновує вручення куму Путіна обвинувального акту та направлення його до суду.
Коротко про справи щодо Медведчука
- 13 травня Печерський суд відправив політика під цілодобовий домашній арешт, який кілька разів продовжували. Мовиться про справу держзради та замаху на розграбування нацресурсів у Криму.
- 2 листопада Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід, за яким він перебуватиме під особистим зобов'язанням до 31 грудня.
- Попри це, політик перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня в іншому кримінальному провадженні – за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності.
- У цій справі куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру. Вона стосується вугілля, яке Медведчук міг купувати у бойовиків на Донбасі.
- За версією слідства, він міг сприяти та організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України.