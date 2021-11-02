Медведчуку обрали новий запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку. Він перебуватиме під особистим зобов'язанням.
Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва. Це трапилось 2 листопада.
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Суд обрав запобіжний захід Медведчуку
Суд обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.
Застосувати відносно підозрюваного Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання,
– ухвалив суд.
Офіс генпрокурора пояснив, що звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України.
Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим,
– заявили у відомстві.
Там пояснили, що єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – це саме собисте зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язків.