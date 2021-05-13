Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці

Нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку 13 травня обирають запобіжний захід щодо справи про держзраду. Прокурор просить взяти під варту кума Путіна до 10 липня.
Джерело:24 канал
Крім того, просять визначити заставу для Медведчука у розмірі 300 мільйонів 930 гривень. Судове засідання відбувається у Печерському судді Києва.
До речі Суд обирає запобіжний захід Віктору Медведчуку: онлайн-трансляція
Якщо за Медведчука внесуть заставу, він повинен віддати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та вдягнути електронний браслет.
Що загрожує Медведчуку
Політику загрожує до 15 років в'язниці. Річ у тім, що кримінальні правопорушення, які йому інкримінують, відносять до особливо тяжких.
Також у Медведчука можуть конфіскувати майно.
Що відомо про справу Медведчука
- Медведчука підозрюють у державній зраді. Справа стосується розграбування національних ресурсів в українському Криму через підприємство, яке підпорядковане нардепу.
- Також слідство стверджує, що Медведчук передавав дані про ЗСУ через Тараса Козака росіянам.
- 11 травня Служби безпеки України прийшла з обшуками в будинок Медведчука й офіси ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір".
- Потім Медведчук явився до Офісу генпрокурора та заявив, що ознайомився з підозрою.
- Сам політик заперечує всі звинувачення. Однак каже, що "готовий їхати в СІЗО, якщо повезуть".