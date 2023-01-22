Самі ж нащадки договору з Ріббентропом, – Фейгін про російські закиди про "нацистів"

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Медведєв нещодавно назвав війну Росії з Україною "новою вітчизняною". Мовляв, Україна та Західна Європа це є "нащадки Гітлера" і "нацистської Німеччини", яка напала на Радянський Союз. Саме тому росіяни зараз ведуть "нову вітчизняну" війну.

В Кремлі болісно намагаються вичавити з себе якусь ідеологію. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, всі ці наративи ми від російської владі і її пропагандистів чули неодноразово.

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Росія хоче поділити Європу

Він нагадав, що Медведєв повторює старі тези російської пропаганди: "нова вітчизняна війна", "закінчити війну у новому Берліні – Києві", "бандерівці – нацисти".

Хіба що вони почали педалювати тему, що "західні країни – нащадки Гітлера",

– вважає опозиційний політик.

Він нагадав, що саме Захід – переможець в реальній війні.

"На відміну від Радянського Союзу, Великобританія та США (ми не говоримо про країни, які були окуповані) союзниками Гітлера не були. Сполученні Штати у Мюнхенській угоді не брали участь", – зауважив він.

Проте, за його словами, Радянський Союз, під керівництвом Сталіна, з 6 років, що тривала Друга світова війна, 2 роки був союзником Гітлера. А також підписав договір про ненапад і таємний Протокол про дружбу, в якому вони разом з Німеччиною поділили частину Європи.

"Тому не треба Медведєву розповідати "казки" про те, хто є "підпалювачем війни" і хто є "нащадком Гітлера". Поведінка Москви сьогодні – це спадок саме з тих часів, коли за правом сильного вони хочуть поділити Європу. А Європа разом з цивілізованим світом говорить "ні", – підкреслив правозахисник.

Україна сьогодні є визволителем від нацизму

На його думку, Москва перекладає відповідальність на інших, що, мовляв, на Заході – "нащадки Гітлера", а росіяни – "червона армія".

Але так вже не вийде. Росія є і "нащадками Гітлера", і "червоної армії" з усім найгіршим, що в неї було,

– зазначив Фейгін.

Він вважає, що скоріше визволителем від нацизму є Україна, яка знову намагається зробити те, що відбувалось під час Другої світової війни – тільки вже зі Сходу звільнитись від цього пригноблення.

"Тому не Росії називати себе нащадками "захисників від нацизму в Європі". Тому що вони нащадки тих, хто підписав Пакт Молотова – Ріббентропа", – наголосив Фейгін.

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Зеки чекають в окопах

Опозиційний політик також звернув увагу на те, що Медведєв, називаючи війну з Україною "новою вітчизняною", чомусь не відправляє на фронт свого сина, який певний час жив в США і мав там бізнес.

"Під час Другої світової війни Сталін відправляв свого сина на фронт і той загинув. У Хрущова теж загинув син. Всі воювали, навіть Брєжнєв. Нехай син Медведєва поїде на фронт – в окопах його чекають зеки", – зауважив Марк Фейгін.

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