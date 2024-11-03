Шизофренія російської еліти: Медведєв озвучує те, про що марить, але мовчить Путін

Дмітрій Медвеєв зробив чергову заяву, звинувативши Захід та зокрема в США в тому, що їм не вистачило "гнучкості та розуму" укласти з Росією договір з безпеки. Якби це відбулось, то на думку Медведєва, Москва б не розпочала так звану "СВО". У такий спосіб Кремль посилає певні меседжі західним країнам.

Таку думку висловив 24 Каналу директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, наголосивши, що Медведєв озвучує думки Владіміра Путіна щодо того, як має закінчитися війна, яку він розв'язав в Україні. Раніше Медведєв сказав, що для Росії буде все одно, хто переможе на президентських виборах у США. Також він вважає, що разі перемоги Камали Гарріс, у США керуватимуть "міністри та сім’я Обами".

Важливо Путін навряд чи сяде за стіл переговорів, незалежно від результату виборів в США, – CNN

Яких домовленостей хоче Путін

"У російської політичної еліти є певна шизофренія, коли вона з одного боку заявляє, що жодних переговорів наразі не може бути, тільки – виконання їхніх забаганок та ультиматумів. А з іншого боку Кремль передає різними способами меседж про готовність до переговорного процесу", – зауважив Кулик.

Так потрібно і розглядати ці меседжі Медведєва про те, що було б гарно США та Росії домовитись щодо питань безпеки. Тоді ми, мовляв, проведемо певні "червоні лінії", сформуємо буферні зони, надамо одне одному гарантії.

Однак це розмови не про Україну, а про те, що Путін хоче домовленостей зі Сполученими Штатами і напряму переговори з Вашингтоном про Україну, але без неї,

– пояснив він.

Поки що західні партнери говорять про те, що будь-які перемовини щодо України можливі тільки за її участі. Це, за його словами, дуже важливий тезис, якого потрібно дотримуватись і кожного разу нагадувати Заходу, що будь-які сепаратні перемовини з терористом є контрпродуктивними.

Зверніть увагу! Раніше Путін заявляв про те, що нібито Росія "не прагне перебудувати світ". Також він цинічно заявив, що буцімто до "української кризи довели західні країни", мовляв, зміни у світ почалися до початку війни в Україні – Росія ж "намагається відповідати їм".

"Те, що зараз в алкогольному делірії говорить Медведєв, – це фактично вологі думки самого Путіна, те, про що він марить – взяти участь у формуванні нового світоустрою і вести прямі перемовини з глобальними лідерами, щоб отримати свою частку у ньому і щоб була буцімто визнана сила та роль Росії", – наголосив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Майбутнє Росії – сировинний придаток

Однак Росія вже давно не є глобальним, а скоро перестане бути і регіональним лідером. Вона, як зазначив Віталій Кулик, поступово перетворюється на звичайного клієнта Китаю, залежного сировинного придатка. Чим далі, Росія готова йти на такі поступки, як банкрутство та закриття власних підприємств, цілих секторів економіки, щоб наповнити свій ринок китайською продукцією.

Майбутнє Росії – сировинний придаток Китаю, хоча вона боялась стати сировинним придатком Заходу, проте невідомо, що гірше для неї,

– підкреслив він.

Зазначимо, що в інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ заступник голови ради нацбезпеки Росії Дмітрій Медведєв сказав, що якби у Сполучених Штатів було "достатньо гнучкості та розуму" укласти з Росією договори з безпеки, то так званої "спеціальної воєнної операції" не було б. Проте, додав Медведєв, Вашингтон "звик всіх ламати через коліно" та він виходить з принципу "винятковості інтересів США". На його думку, це "велика помилка", і це їх "колись погубить".