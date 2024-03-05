Треба показати цю "мапу" Конгресу США: як варто сприймати нові вигадки Медведєва

Дмітрій Медведєв видав чергову порцію маячні, зокрема, стверджував, що "Україна – це Росія". Свої безглузді заяви він робив на тлі вигаданої мапи світу.

Політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив 24 Каналу, що саме такою російські загарбники насправді бачать Європу.

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Як варто сприймати заяви Медведєва

Шейтельман вважає, що п'яний Медведєв говорить те, чого прагне Росія. Тобто все озвучене ним – це справді план Кремля. І подібне вже не раз казали різноманітні російські чиновники.

На його думку, потрібно взяти "мапу світу", на тлі якої виступав Медведєв, та віднести у Держдеп і Конгрес США. Там мають усвідомити, що так росіяни бачать мапу Європи. І саме так може бути, якщо Сполучені Штати не нададуть Україні зброю.

Ось що, мені здається, головне у цьому меседжі,

– сказав політтехнолог.

До того ж, нагадав він, Медведєв уже обіцяв геноцид українців, а тепер узагалі показує таку "мапу". Тому сумно, що його заяви не сприймаються серйозно.

Чим ще привернув увагу виступ Медведєва

Політтехнолог також звернув на те, в якому костюмі був російський політик під час цього дійства, зауваживши, що Медведєв уже не вперше вдягає френч.

Я його розумію, коли набираєш вагу – потрібно френч одягати,

– сказав Шейтельман.

За його словами, свого часу Мао Цзедун одягав френч, потім певний час усі китайці ходили в такому одязі. Тож китайська мода нарешті дісталася Росії.

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