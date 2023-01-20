Росіянам розказують, чому вони точно не програють війну: що тут не так

Головний ідіот російської політики, який витратив багато часу та зусиль аби здобути цей почесний титул у важкій боротьбі з Пєсковим та Рогозіним, Дмітрій Медведєв виступив з черговою порцією маячні, виготовленої шляхом глибинного перероблення С2Н5ОН.

Медведєв говорить про програш у війні, якої "немає"

Медведєв заявив, щось про те, що "програш у війні" для ядерної держави неможливий, бо це означатиме ядерну війну.

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Не знаю, це для "зовнішнього читача" більше, чи для "внутрішнього", але я бачу, що ця думка – явний новий "темник" роспропаганди, який вони зараз дуже активно просувають.

Мовляв, Росія – ядерна держава, а ядерна держава не може програти війну. Тому, очевидно, вони не програють. Але тут є одразу три моменти, про які, звісно, роспропагандисти не говорять.

Момент перший. Вони ж не ведуть офіційно війну. У них офіційно – "спецоперація". Так, "спецоперація" зі стотисячними контингентами військ, ракетними ударами, танками і тривалістю майже у рік. Але сумніватися у настільки демонстративному ідіотизмі у Росії не можна, бо можна одержати підозру та вирок у "дискредитації" росармії.

Ставити питання, як саме визнання факту, що армія воює, а отже виконує свої безпосередні функції, може дискредитувати цю армію – це все теж не можна. Не можна і все. Так от, "війни немає", то яку війну збирається програвати Медведєв? Явно не війну з алкоголізмом, яку він уже програв.

Росія вже неодноразово програвала війни

Момент другий. Від часу, коли Росія (а тоді ще СРСР) стала ядерною державою, вона офіційно воєн не вела. Були інші "спецоперації", різні "інтернаціональні допомоги" та тому подібне.

Відповідно, "не ведучи офіційно війни", СРСР та Росія спокійно та без особливих проблем їх програвали. Наприклад, війну в Афганістані, або першу війну у Чечні. Програвали, мовчки забиралися і жодної ядерної війни в усьому світі не влаштовували. До речі, нинішню війну вони теж завбачливо назвали "спецоперацію", аби знову не "програти війну".

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Загалом, роспропаганда – це хитрий феномен. На Заході люблять розказувати, що вона "промиває мізки" громадянам Росії, але це не так. Для того, щоб щось "вимити" із мізків, треба спочатку це щось там знайти. Головна функція роспропаганди – це не "промивання мізків", а створення легких для споживання готових смислів про офіційну державну політику.

Призначені ці смисли для агресивних, шовіністичних ідіотів, які й складають найактивнішу частину російського суспільства.

Споживаючи ці смисли, агресивний шовіністичний ідіот завжди має теми для розмови з іншими агресивними шовіністичними ідіотами. Він одержує сенс існування і віру у власну велич. А більшого йому і не треба.

Росіян навіть не цікавить, що вони робитимуть під час ядерної війни

І все це чудово працює, поки реальність пропаганди й реальність, де існують споживачі пропаганди, існують паралельно. Тоді все нормально. Можна розказувати про "другу армію", обіцяти перетворити все на "ядерний попіл", показувати по телевізору "армату", обіцяючи, що вона "усіх порве". Агресивних шовіністичних ідіотів це цілком задовольняє.

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А потім раптово настає "спецоперація", і всі починають чекати, що колони "армат" будуть усіх "рвати", але їх чомусь не видно. Агресивні ідіоти починають виявляти агресію уже не проти комфортних уявних ворогів, але й проти творців пропаганди. Творці показують їм якісь відео, розказують, що ось-ось... Але навіть агресивні ідіоти щось уже не дуже вірять у сотні тисяч знищених HIMARS, мільйони вбитих "польських найманців" та Європу, що страшенно мерзне. Вони ще готові споживати якісь ідіотські фейки про те, як принци Вільям та Гаррі билися за сосиски, але якось у найголовніший фейк про "другу армію" усе менше вірять навіть вони.

Тому випускають чергових Медведєвих та Кисельових, які розказують агресивним ідіотам, як будуть знищувати величезними ядерними ракетами людство. Ідіоти поки що задоволені. Їх навіть не дуже цікавить, що у цей момент тотального знищення будуть робити вони. Але чи на довгий час це? Побачимо.