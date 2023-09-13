Під Мелітополем знову розквітла "бавовна": жителі міста повідомляють про гучні вибухи
Джерело:Іван Федоров
На тимчасово окупованих територіях нашої держави продовжує квітнути "бавовна". Так, жителі Мелітополя розповіли, що поблизу Мелітополя пролунали потужні вибухи.
Зрештою у тимчасово окупованому Мелітополі доволі часто квітне "бавовна". Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі або пошкодження у районі цього міста.
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У Мелітополі знову вибухи
Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров близько 21 години 50 хвилин написав, що в районі цього міста знову зацвіла "бавовна". Він наголосив, що всі подробиці все ще уточнює.
Гарячий сезон для окупантів триває і восени. На Мелітопольщині продовжує розквітати "бавовна",
– наголосив він.
Федоров зазначив, що вибухи чули жителі півночі Мелітополя, які повідомляли про звуки вибухів за самим містом. Російські, як завжди, замовчують вибухи у цьому тимчасово окупованому місті, тому наразі про кількість постраждалих чи будь-які пошкодження у Мелітополі – невідомо.
До Мелітополя вже не вперше приходить "бавовна"
- Востаннє "бавовна" у Мелітополь завітала 10 вересня. Тоді унаслідок одного з прильотів знищили штаб російських окупаційних військ, де вони намагалися проводити свої "псевдовибори".
- Згодом про вибухи висловився міський голова тимчасово окупованого міста Іван Федоров. Він зазначив, що внаслідок нової бавовни знищено одну із найбільших військових баз ворога на території, де росіяни зберігали свої боєприпаси й техніку.
- До цього вибухи у тилу росіян біля Північного Сходу Мелітополя чули 5 вересня. Тоді "прильоти" були настільки гучними, що земля тремтіла, а жителі тимчасово окупованого міста не на жарт перелякалися і бідкалися про нову осінню "бавовну".
- Зрештою Іван Федоров розповів, що протягом останніх півтора року російські військові укріплювали свої лінії оборони на Запорізькому напрямку. Навколо Токмака та Мелітополя вони збудували потужні лінії захисту, зокрема й підземні.