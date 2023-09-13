Під Мелітополем знову розквітла "бавовна": жителі міста повідомляють про гучні вибухи

На тимчасово окупованих територіях нашої держави продовжує квітнути "бавовна". Так, жителі Мелітополя розповіли, що поблизу Мелітополя пролунали потужні вибухи.

Зрештою у тимчасово окупованому Мелітополі доволі часто квітне "бавовна". Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі або пошкодження у районі цього міста.

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У Мелітополі знову вибухи

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров близько 21 години 50 хвилин написав, що в районі цього міста знову зацвіла "бавовна". Він наголосив, що всі подробиці все ще уточнює.

Гарячий сезон для окупантів триває і восени. На Мелітопольщині продовжує розквітати "бавовна",

– наголосив він.

Федоров зазначив, що вибухи чули жителі півночі Мелітополя, які повідомляли про звуки вибухів за самим містом. Російські, як завжди, замовчують вибухи у цьому тимчасово окупованому місті, тому наразі про кількість постраждалих чи будь-які пошкодження у Мелітополі – невідомо.

До Мелітополя вже не вперше приходить "бавовна"