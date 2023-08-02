У Мелітополі окупантам знову "тривожно": скаржаться на "вибухи" у місті
Джерело:Іван Федоров
Російські загарбники ніколи не почуватимуться на українських територіях "як вдома" та "по-домашньому". Так, увечері 2 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали бідкатися про "дивні звуки вибухів".
Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною цього вибуху. Крім того, російські загарбники не повідомляли, чи є внаслідок "вибуху" постраждалі чи пошкодження у місті.
До теми Посилено укріплюються у Мелітополі: окупанти усвідомлюють наближення ЗСУ на Запоріжжі
У Мелітополі знову вибухи
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько 21:46 в окупованому місті пролунали "гучні звуки вибухів". Він зазначив, що через це окупанти почали "метушитися".
Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста,
– наголосив він.
Федоров також наголосив, що достеменні причини цього вибуху наразі окупанти не повідомляли. Тому всі обставини, які склалися у місті з вибухами, наразі з'ясовують.
На окупованих територіях постійно лунають вибухи
- У анексованому українському Криму 29 липня пролунали потужні звуки вибухів поблизу Чонгарського залізничного моста. Згодом стало відомо, що це була "філігранна робота" Збройних Сил нашої держави.
- Того ж дня вибухи були й в окупованому Донецьку. Зокрема, там могли влучити у склад боєприпасів окупантів, які розташували цю зброю у місті.
- У Донецьку також стався "приліт" і 28 липня. Тоді загарбники повідомляли про нібито влучення по будівлі так званої "мвс" незаконних терористичних формувань.
- Також квітла "бавовна" і в тимчасово окупованому Шахтарську в Донецькій області. Там горіли резервуари місцевої нафтобази, яку окупанти довго не могли загасити.
- Вибухи лунали й в тимчасово окупованій Каховці в Херсонській області. Так, місцеві жителі повідомляли, зо 25 липня там чули близько 30 вибухів.
- До того ж українські партизани з руху "Атеш" 1 серпня анонсували нові операції на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Зокрема, це відбуватиметься у Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.