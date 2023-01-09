Розвантажили насипом: у морг Мелітополя привезли повну фуру ліквідованих окупантів
9 січня 2023, 15:53Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
Українські захисники потужно нищать російських загарбників. Через це у тимчасово окупованому Мелітополі помітили фуру з ліквідованими солдатами.
Таким чином, наші військові продовжують давати відсіч ворогу. І щодня середня тривалість життя окупантів буквально тане на очах.
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До морга Мелітополя завезли фуру ліквідованих окупантів
Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, 9 січня до місцевого морга завезли повну фуру ліквідованих російських військових.
Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг,
– зазначив мер.
За словами Федорова, наразі лікарні переповнені пораненими окупантами. Їх привезли з Василівки та інших населених пунктів на півночі від Мелітополя.
Як ЗСУ потужно нищать російських загарбників
- Станом на 9 січня українські військові ліквідували 111 760 російських окупантів.
- За останній місяць лише один український підрозділ ЗСУ знищив 78 одиниць ворожої техніки на Луганському напрямку.
- 4 січня Збройні Сили України завдали потужного удару по позиції окупантів в Олешках, що на Херсонщині. Це сталося на складі боєкомплектів росіян по вулиці Гвардійській.
- Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по позиціях ворога та 3 удари по його ЗРК.
- Окрім цього, ЗСУ збили 3 гелікоптери загарбників – Ка-52, Мі-24 та Мі-8, а також 3 безпілотники "Орлан-10".
- Наші артилеристи 7 разів били по особовому складі окупантів та уразили склад пально-мастильних матеріалів.