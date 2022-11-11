У Мелітополі пролунав вибух у домі, де мешкає колаборант Бойко

У житловій багатоповерхівці Мелітополя на Запоріжжі був вибух. Там мешкає очільник спортивної сфери ворога.

Про це 11 листопада написав мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що доля колаборанта поки невідома.

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"Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка. Чекаємо на новини від сил спротиву", – розповів Федоров.



Будинок Андрія Бойка у Мелітополі / Фото з телеграму Івана Федорова

Місцеві джерела повідомили, що вибух трапився за адресою Інтеркультурна, 398. Зазначили, що вибух був не один.

Вибухи в Мелітополі

Українські військові ввечері 10 листопада вдарили по окупантах у Мелітополі. Місцеві мешканці повідомили про 4 вибухи.

"Не думав, що у листопаді так рясно зріє мелітопольська черешня. Її аж розриває від визрівання. Кісточки прилетіли для окупантів", – написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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