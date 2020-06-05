Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує схвалити 18-місячну програму Stand-By для України на засіданні 9 червня. Меморандум з Україною оприлюднять одразу після цього. Розмір допомоги для України складе 5 мільярдів доларів.

МВФ підтвердив намір надати допомогу Україні: що відомо

Про це на брифінгу у Вашингтоні сказав речник МВФ Джеррі Райс. Розшифровка та відео його промови з’явилися на офіційному сайті Фонду.

До теми Нові умови для траншу від МВФ: коли Україна зможе жити без кредитів

Райс, зокрема, повідомив, що директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва розмовляла з Президентом України Володимиром Зеленським 29 травня.

За його словами, Георгієва привітала Зеленського з виконанням попередніх умов за цією програмою.

​Зауважимо! Дві останні вимоги МВФ, які мала виконати Україна, – це ухвалення банківського або так званого "антиколомоського" закону та відкриття ринку землі. Раніше Україна виконала ще 6 вимог.

Він додав, що сторони також обговорили:

вплив кризи на український народ і економіку,

як МВФ може допомогти.

Райс заявив, що обговорення умов програми може бути продовжено до остаточного рішення Ради директорів МВФ. Його очікують 9 червня.

Речник МВФ також нагадав про інформаційну відкритість фонду. Водночас він заявив, що меморандум між Україною та МВФ оприлюднять на сайті фонду відразу ж після схвалення програми.

Зауважимо, що з українського боку меморандум своїми підписами мають схвалити:

президент,

прем'єр-міністр,

очільник Нацбанку,

міністр фінансів.

Зверніть увагу На що Україна витратить гроші МВФ: відповідь Мінфіну

Угода між Україною та МВФ на 5 мільярдів: основне

21 травня Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування stand-by arrangement (SBA). Це сталося буквально за кілька годин після підписання Зеленським "антиколомойського" закону про банки.

Що передбачає ця програма

5 мільярдів доларів на 18 місяців;

гроші дадуть Україні на підтримку бюджету та платіжного балансу (детальніше читайте за цим посиланням).

1,9 мільярда – перший транш, а другий мав би надійти у четвертому кварталі 2020 року.

Також МВФ і Україна обговорюють іншу програму фінансування через кризову ситуацію – так звану програму EFF. Вона спочатку передбачала 5,5 мільярда доларів кредиту. Потім мовилося про 8 мільярдів протягом трьох років, 5 з яких Україна отримала б до кінця 2021 року.