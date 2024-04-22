Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 22 квітня мав такий вигляд:

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В останньому звіті МВФ зауважив, що біткойн все частіше слугує важливим каналом для транскордонних фінансових потоків в умовах глобальної фінансової нестабільності.

За даними МВФ значні обсяги транзакцій походять з Аргентини та Венесуели, де громадяни страждають від гіперінфляції. В таких країнах біткойн став важливим фінансовим інструментом для збереження багатства й доступу до світових ринків, а не просто спекулятивною інвестицією.

Зверніть увагу! Аналітики виявили, що транзакції з біткойнами не тільки значні за обсягом, але й мають унікальні характеристики порівняно з традиційними потоками капіталу.