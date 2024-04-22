В останньому звіті МВФ зауважив, що біткойн став важливим фінансовим інструментом в країнах, які страждають від гіперінфляції, як от Аргентина та Венесуела. Що стосується курсу криптовалюти до долара, то він продовжує рости.
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Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 22 квітня мав такий вигляд:
Bitcoin(BTC) – 66,02 тисячі долара за монету (+1,41% за добу);
Ethereum(ETH) – 3,18 тисячі долара за монету (+0,58% за добу).
В останньому звіті МВФ зауважив, що біткойн все частіше слугує важливим каналом для транскордонних фінансових потоків в умовах глобальної фінансової нестабільності.
За даними МВФ значні обсяги транзакцій походять з Аргентини та Венесуели, де громадяни страждають від гіперінфляції. В таких країнах біткойн став важливим фінансовим інструментом для збереження багатства й доступу до світових ринків, а не просто спекулятивною інвестицією.